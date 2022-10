Leserfotos : So schön ist der Herbst im Erkelenzer Land

Foto: Eike Wuscher 12 Bilder So schön ist der Herbst im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Zu Beginn dieses Monats haben wir unsere Leser gebeten, uns ihre schönsten Herbstfotos aus dem Erkelenzer Land zu schicken. Einige davon haben wir in der vergangenen Woche abgedruckt. Weil die Resonanz so groß war und wir so viele tolle Bilder erhalten haben, folgt nun Teil zwei. Denn während das Laub auf den Straßen langsam mehr wird und die Tage kürzer werden, ist der Herbst die wohl schönste Jahreszeit, um vor allem früh am Morgen die Natur zu erkunden und tolle Fotos zu schießen.

Wir haben unsere Leser gebeten, uns ihre schönsten Herbstfotos zuzuschicken. Den ersten Teil haben wir bereits veröffentlicht. Dank vieler Antworten unserer Leser kommt heute der zweite Schwung schöner Herbstmotive. Die Redaktion Erkelenz sagt allen, die uns mit Bildern versorgt haben, ein Herzliches Dankeschön!

(RP)