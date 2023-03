Helmut Zierl in der Erkelenzer Stadthalle Der Sommer eines Lebens

Die Geschichte ist schnell erzählt. Der junge Helmut fliegt mit 16 von der Schule, weil er in der Raucherecke mit Hasch gedealt hat. Im braven Elternhaus, sein Vater war Polizist, gibt es Ärger. Aber den Sohn gleich vor die Tür setzen? Der packt seine Sachen inklusive Zahnbürste und springt über den spießigen Jägerzaun in die Freiheit. Daumen raus, von einem Studenten im R4 mit Ziel England wird er aufgegabelt. Über den Kanal? Bereits in Brüssel hat er die Hosen voll und steigt aus. In der Stadt lernt er Straßenmenschen kennen, die ihn in einem Abbruchhaus übernachten lassen. Helmut Zierl verliert sich in minutiösen Beschreibungen.