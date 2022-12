Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen Am Dienstag, 27. Dezember, klingelte es gegen 17.30 Uhr an der Haustür einer älteren Frau an der Straße Vinn in Heinsberg-Kirchhoven. Zwei bislang unbekannte Männer gaben an, dass die Frau bei einer in der Vergangenheit liegenden Handwerkerleistung zu viel Geld gezahlt habe und man nun die Bankdaten bräuchte, um eine Rücküberweisung zu veranlassen. Mit diesem Vorwand erschlichen sie sich das Vertrauen. In der Wohnung verließen beide Männer abwechselnd das Wohnzimmer, um die Toilette aufzusuchen. Nachdem die Besucher sich wieder verabschiedet hatten, fiel der älteren Dame auf, dass aus ihrer Handtasche Bargeld sowie die Bankkarte fehlte. Beide Männer waren etwa 35 bis 45 Jahre alt und vollschlank. Sie hatten kurze dunkle Haare.