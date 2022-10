Heimatverein der Erkelenzer Lande : Bewegender Abschied für Theo Görtz nach 42 Jahren

Erkelenz Der Heimatverein der Erkelenzer Lande dankt seinem jahrzehntelangen Geschäftsführer Theo Görtz für eine unfassbare Fülle von Initiativen und Arbeit. Eine würdige Nachfolgerin haben die Mitglieder am Montag ebenfalls gewählt.

An erster Stelle im Mittelpunkt, im Rampenlicht zu stehen, war nie seine Sache – und jetzt, als er aus besonderem Anlass ins Rampenlicht gehörte, blieb er auch zurückhaltend: Theo Görtz. Mehr als 42 Jahre war er als Geschäftsführer der Mittelpunkt des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, seit Montag ist diese Ära zu Ende – Reden, Geschenke und minutenlanger Beifall dankten ihm in der Jahreshauptversammlung, die ihn einstimmig zum Ehrengeschäftsführer ernannte, bei seiner eigenen Enthaltung. Auf die Frage der Vorsitzenden Rita Hündgen, was er denn selbst sagen möchte, folgte ein typischer Theo Görtz: „Danke!“ Bei einigen Teilnehmern waren Tränen zu sehen.

Theo Görtz wurde 1948 in Bellinghoven geboren, startete 1963 seine Lehre bei der Kreisverwaltung in Erkelenz, wechselte mit der Kommunalen Neugliederung 1972 zur Stadtverwaltung, deren Spitze ihn 1980 zum Geschäftsführer des Heimatvereins „abkommandierte“ und 1983 zum Stadtarchivar machte. Ein absoluter Gewinn für die Gesellschaft des Erkelenzer Landes, wie Rita Hündgen bilanzierte. Zahllose Fahrten, allein 33 Ausgaben der Buchreihe, die Baux-Chronik, die Riesenzahl von Flyern zu Aspekten des Vereins, vieles angestoßen, alles umgesetzt. Das neue und größte Projekt des Heimatvereins, das „Virtuelle Museum der (verlorenen) Heimat“ trägt auch Theo Görtz‘ Handschrift.

Und ein passendes persönliches Geschenk für den Ehrengeschäftsführer und dessen Familie (Ehefrau Elisabeth wurde gesondert ausgezeichnet), hatte der Verein auch parat: Ein Abendessen im Kölner Altstadt-Lokal „Haxenhaus“. Auch diese Einrichtung hat, wie so viele, eine besondere Beziehung zu Theo Görtz: In ihr liegen ganz frisch die Fliesen aus der früheren Krankenhauskapelle von Immerath. Und wer Theo Görtz kennt, weiß auch, wie die dorthin gekommen sind.

Rita Hündgen hatte zu Beginn die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Honold-Ziegahn unter fast 100 Mitgliedern im Alten Rathaus begrüßt, denen sie in Bildern ihren ersten Jahresbericht nach ihrer Wahl 2021 vorlegte. Dazu zählte das Virtuelle Museum, in dem nun alle Sehenswürdigkeiten in Erkelenz über QR-Codes zu betrachten sind, Aktionen und Neuauflagen zu Routen, hier besonders die gegen das „Vergessen“ der Nazi-Gräuel in der Stadt. Neue Flyer ergänzen Informationen über besondere Gebäude, ebenso Bronzetafeln zur Oerather Kapelle und der Notbelegschaft der Zeche Sophia-Jacoba von 1945 mit dem Arbeitskreis Hückelhoven.