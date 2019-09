Heimatverein der Erkelenzer Lande : Heimat im Wandel literarisch betrachtet

Germanistik-Professor Helmut Brall-Tuchel bei seinem Impulsvortrag zum Thema „Was ist Heimatliteratur?“. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz In Haus Hohenbusch stimmt der Heimatverein der Erkelenzer Lande auf sein Jubiläumsjahr ein. Der Vorsitzende erinnert an die Gründung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Der Heimatverein der Erkelenzer Lande geht nach einem verheißungsvollen Auftakt erwartungsfroh in sein Jubiläumsjahr 2020. Bei einer Veranstaltung zum Jubiläum unter dem Motto „Heimat im Wandel“ im Herrenhaus von Haus Hohenbusch erinnerte der Vereinsvorsitzende Günther Merkens bei seiner Begrüßung der vielen Gäste an die Gründung des Geschichtsvereins Erkelenz am 3. Oktober 1920, dessen Nachfolger der Heimatverein ist.

So wie der Heimatverein dem Wandel unterliegt, so befindet sich auch die Heimat und der Begriff Heimat im ständigen Wandel, unschwer erkennbar gerade in Erkelenz. Der heranrückende Braunkohlentagebau Garzweiler II führt zu Verlust der Heimat, zur zwangsläufigen Suche nach einer neuen Heimat. Seine Bemerkung: „Die erste Heimat ist die Mutter, die zweite die Stiefmutter“ wollte Merkens nicht interpretieren. Jeder möge sich dazu seine eigenen Gedanken machen.

Info Ein neues Logo zum Jubiläum Logo Eigens zum 100-jährigen Bestehen des Heimatvereins der Erkelenzer Lande hat der Erkelenzer Künstler Michael Franke ein Logo entworfen, das den Heimatverein bei all seinen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2020 begleiten wird. Auftakt Bereits bei der Auftaktveranstaltung „Heimat im Wandel“ wurde es als Sticker an alle Besucher verschenkt.

Gedanken zur Heimat und zum Heimatverlust durch den Tagebau hatte sich die Autorin Ingrid Bacher gemacht. Passagen aus ihrem Buch „Die Grube“, die Christian auf der Lake bei der ersten Veranstaltung zum Jubiläumsjahr vorlas, machten die Zuhörer betroffen. Zuvor hatte Professor Helmut Brall-Tuchel in einem Impulsvortrag Gedanken zum Thema Heimatliteratur vorgetragen und dabei den Bogen von „überflüssiger“ Heimatliteratur bis hin zur Heimatliteratur als Weltliteratur gespannt und auch die Anti-Heimatliteratur nicht ausgespart.

Wenn die Heimatliteratur nicht über das Regionale, Verklärte, lediglich Beschreibende hinauskommt, „kennt man sie nicht und braucht sie nicht zu lesen“. Die Heimat sei kein Gefühl, sie sei ein Beziehungsgeflecht zwischen den Menschen und ihrer Umgebung. Heimatliteratur, die Vergangenes idealisiert, werde dem literarischen Anspruch nicht gerecht. Es gebe allerdings auch Autoren, die die Heimatliteratur auf Weltniveau gehoben hätten, wie etwas Thomas Mann, Günter Grass, Heinrich Böll oder Alfred Döblin. Und es gebe Autoren, wie etwa Franz-Xaver Kroetz, die das Provinzielle und Heimatliche literarisch kritisieren. „Heimatdichter haben eine enge oder brutal abgerissene Beziehung zum Ort ihrer Herkunft“, meinte der Germanistik-Professor aus Düsseldorf. Beispiele für Heimatliteratur lasen in einem weiteren Part der Veranstaltung Brall-Tuchel, van Lake, und René Wagner. Unter anderem mit Auszügen aus Werken von Mann, Fontane, Zweig oder Walser stellte Brall-Tuchel die Heimat unter verschiedenen Aspekten vor, etwa als romantische Heimat, Exil, Vertreibung, Heimatlosigkeit oder gar philosophische Heimat.