Heimatverein Erkelenz : Studienreise nach Lyon mit allen Sinnen genossen

Eine Studienfahrt besonderer Art des Heimatvereins der Erkelenzer Lande führte die Teilnehmer in die französische Stadt Lyon, die mit ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte bei vielen Bewunderung hervorruft. Ein Spaziergang durch das historische Zentrum gleicht einer Reise durch die Epochen. Insbesondere die Renaissance hat beachtliche architektonische Spuren hinterlassen. Heute gehört das „Vieux Lyon“ zum UNESCO Weltkulturerbe. Zudem trumpft die Stadt mit vielen Museen auf. Für Musikliebhaber bietet die Opéra National das ganze Jahr hindurch ein ambitioniertes Programm an. Lyon, Stadt der Genießer, bedeutet aber auch kulinarische Genüsse wie in einem für Lyon typischen Bouchon und im berühmten Restaurant von Paul Bocuse. Daher hatte Günther Merkens, der die Fahrt leitete, diese Fahrt unter das Motto „Lyon mit allen Sinnen genießen“ gestellt.