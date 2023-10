„Heimat blüht auf“ aus Erkelenz Verein will „blühendes Band“ für den Kreis Heinsberg

Der Verein „Heimat blüht auf“ hat seit seiner Gründung vor knapp drei Jahren schon viel in Erkelenz und Umgebung bewegt. Aus dem Ziel, Blühstreifen auf Feldern anzulegen, ist mittlerweile ein ganzes Netzwerk geworden, das auf vielen Ebenen versucht, die Artenvielfalt zu schützen, Natur zu erhalten und ein Insektensterben zu verhindern. Unter anderem 42.000 Quadratmeter Blühfläche in der Umgebung sind aufgrund der Initiative des Vereins in den vergangenen drei Jahren zu Wildblumenfeldern geworden.