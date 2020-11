Hebammen der Praxis Bauchgefühl in Erkelenz : Mehr Babys wegen Corona-Lockdown

Erkelenzer Land Hebammen haben einen schönen Beruf: Sie sorgen bei Babys für einen guten Start ins Leben und begleiten Familien. Zu erwarten ist, dass bald mehr Babys geboren werden. Der Lockdown bereitet auch vielen Hebammen Probleme.

Wenn Yvonne Gerwert auf das Frühjahr 2021 blickt, wird ihr etwas flau in der Magengegend. Die Hebamme rechnet damit, dass von Jahresanfang an wohl mehr Babys als üblich geboren werden. Möglicherweise, so vermuten sie und ihre Berufskollegen, habe das mit dem ersten Corona-Lockdown zu tun. Yvonne Gerwert lächelt bei dem Gedanken. Denn: Ihren Beruf übt sie mit Leidenschaft aus und hat Freude daran, Frauen auf dem Weg ins Muttersein zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, die Neugeborenen bestmöglich zu versorgen, damit der Start ins Leben gelingt.

„Heute melden sich Frauen beim positiven Schwangerschaftstest bei einer Hebamme – das ist auch gut so“, erzählt die Hebamme, die mit Hebamme Susanne Krause und Kinderkrankenschwester Alexandra Kaminski die Hebammen-Familienpraxis Bauchgefühl in Erkelenz betreibt. Die Corona-Pandemie hat den drei Frauen und ihrem weiteren Team jedoch viele Schattenseiten aufgezeigt. Yvonne Gerwert: „Nach dem Frühling erleben wir zum zweiten Mal einen Lockdown, denn auch wir sind davon betroffen, dass wir die Praxis schließen mussten.“ Und jetzt ist die Sorge da, erneut die Erfahrung aus dem Frühling machen zu müssen. Diese Erfahrungen stellten sich so dar: „Wir bieten in der Praxis auch Kurse an, die von den Müttern gerne angenommen werden. Darunter auch die Babymassage. Im Normalfall macht man das, wenn die Babys etwa sechs Wochen alt sind“, weiß Yvonne Gerwert aus Erfahrung. Nach der ersten Schließung wurde der Kurs fortgesetzt. Gerwert: „Wir haben tatsächlich Babys gesehen, die auf einmal sozial inkompetent geworden sind. Das hört sich jetzt hart an, bedeutet aber, dass Babys natürlich lernen. Ein Baby merkt, wenn es mit anderen Babys in Kontakt ist. Das ist wichtig. Jedenfalls waren die Szenen herzzerreißend.“ Aber auch Mütter brauchen Kontakt zu anderen Müttern – besonders, um sich auszutauschen. Gerade die Mütter, die ihr erstes Baby geboren haben und ein gewisses und verständliches Maß an Unsicherheiten mitbringen. Yvonne Gerwert: „Da gibt es auch die Mütter, die eine schwierige Schwangerschaft hinter sich haben. Auch für sie sind regelmäßige Kontakte wichtig.“

