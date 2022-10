Zwei Einsätze für die Feuerwehr : Haus in Erkelenz nach Feuer vorerst unbewohnbar

Haus in Erkelenz nach Feuer vorerst unbewohnbar

Vor dem Haus waren am Morgen noch Überreste des Brandes sichtbar. Foto: Sarah Kamphausen

Erkelenz Es war ein ziemliches Durcheinander, das am Mittwochabend für Alarm in der Erkelenzer Innenstadt sorgte. Binnen weniger Minuten wurde die Feuerwehr zu gleich zwei Feuer-Einsätzen gerufen, zahlreiche Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn waren im Einsatz.

Dort war um 19.23 Uhr ein Brand gemeldet worden. In der Wohnsiedlung war aus unklarer Ursache in einem Einfamilienhaus im Erdgeschoss ein Küchenfeuer ausgebrochen. Personen waren beim Eintreffen der Wehrleute nicht mehr im Gebäude. Die Feuerwehr, die mit 26 Kräften aus den Einheiten Erkelenz, Borschemich und Kückhoven vor Ort war, brachte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle, insgesamt zogen sich die Löscheinheiten aber über mehr als vier Stunden hin. Der Stromversorger NEW hatte das Haus stromlos geschaltet, um weitere Gefahren zu vermeiden. Erst um kurz vor Mitternacht wurde schließlich Entwarnung gegeben.