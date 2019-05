Außengelände für Frühjahr hergerichtet : Rasenschach an Haus Hohenbusch spielen

Rasenschach an Haus Hohenbusch spielen

Eine Spende der KulturGarten GmbH (Electrisize-Festival) ermöglichte das Schachspiel an Haus Hohenbusch. Foto: Speen

Hetzerath Die Ehrenamtlichen haben die Anlage für das Frühjahr hergerichtet: Neu sind 15 Parkbänke und eine Rasenschach-Anlage.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Nachdem im Hohenbuscher Herrenhaus die Räume im Erdgeschoss renoviert worden sind, war nun das Außengelände an der Reihe. So hat die Stadt Erkelenz die Türen zum Hof überarbeitet und gestrichen und wird in diesem Jahr nocheinen Dohlenschutz für die Dächer anbringen. Ehrenamtlich engagiert haben sich darüber hinaus die Mitglieder des Fördervereins von Haus Hohenbusch, dem einstigen Kreuzherrenkloster nahe Hetzerath. Sie haben ein Wegweiser-System auf dem Gelände installiert, neue Info-Tafeln angebracht, die Sommerblumenwiese und den Kräutergarten aufgearbeitet, den Brevierweg (Rundweg) durch den Park instand gesetzt und 15 neue Parkbänke gesetzt. „Dabei haben wir sehr darauf geachtet, dass jeder Platz neue Perspektiven auf Haus Hohenbusch eröffnet“, lädt Vereinsvorsitzender Frank Körfer zum Besuch ein.