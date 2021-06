Altes Kreuzherrenkloster in Erkelenz : Hohenbusch plant offenes Klassenzimmer

Erkelenz Neue Fassade, neues Tor, neue Glocke: Rund um das alte Kreuzherrenkloster soll sich demnächst einiges tun. Nächster Höhepunkt soll das große Kräuterfest im August sein.

Einige weitere Veränderungen, die das städtische Anwesen aufbessern sollen, stehen in naher Zukunft an. So soll ein offenes Klassenzimmer entstehen, in dem draußen Unterricht abgehalten werden kann. Der Raum soll mit nachhaltig produzierten Möbeln ausgestattet werden. „Ein sehr schönes Projekt, eine echte Bereicherung für Hohenbusch“, unterstrich Frank Körfer.