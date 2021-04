Haus Hohenbusch in Erkelenz-Hetzerath : Kräutergarten öffnet am 6. Juni

Erkelenz Das Areal am Herrenhaus von Haus Hohenbusch ist als Blinden- und Duftgarten konzipiert. Die Eröffnung wird wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Der neu angelegte Kräutergarten auf Hohenbusch wird am 6. Juni eröffnet und nicht wie geplant Anfang Mai. Ursprünglich sollte die Eröffnung in Verbindung mit dem „Erkelenzer Fahrradfrühling“ und einem großen Fest stattfinden, dies ist coronabedingt jedoch nicht möglich.

Gemeinsam mit der Stadt Erkelenz hatte der Förderverein Hohenbusch in den letzten Monaten zunächst die Tiefbauarbeiten und dann die Gestaltung des neuen als Blinden- und Duftgarten angelegten Areals hinter dem Herrenhaus vorangetrieben. Entlang der rückwärtigen Fassade des Herrenhauses wurde ein barrierefreier Weg zwischen der Terrasse des Klostercafés und dem am östlichen Ende des Hauses befindlichen „Odiliabrunnen“ angelegt.

Die Informationstafeln im Kräutergarten wurden in Zusammenarbeit mit der deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg entworfen und produziert. Sie sind zusätzlich in Brailleschrift gestaltet und so für sehende und sehbehinderte Menschen lesbar.