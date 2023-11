Zur Adventszeit Hohenbuscher leihen sich Krippe aus Kevelaer

Liebevoll gestaltete Krippen gehören zur Weihnachtszeit in Deutschland fest dazu – das ist auch in Erkelenz nicht anders, wo die Krippen auf eine lange Tradition zurückblicken. Mit ihnen einher geht aber auch eine Philosohphiefrage: Wann stellt man sie eigentlich auf? Während beispielsweise in der katholischen Pfarrkirche St. Lambertus die beiden Krippen erst wenige Tage vor Heiligabend fertig sind, ist man in Hohenbusch schon deutlich früher dran: Der Förderverein, der sich um die Entwicklung des ehemaligen Kreuzherrenklosterguts kümmert, hat seine Krippe bereits aufgestellt.