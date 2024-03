Emotionales Konzert auf Hohenbusch Valerie Schippers spielt für gestorbenen Vater

Tochter Valerie, die wie ihr Partner in Köln Kirchenmusik studiert, führte durch das abwechslungsreiche Programm, das sie mit kleinen Anekdoten und Erinnerungen an ihren Vater anreicherte. Josef Schippers sei „ein Freund Hohenbuschs" gewesen, machte Frank Körfer als Vorsitzender des Fördervereins deutlich. Mit viel „Herzblut, Leidenschaft und Professionalität" habe er vor zwei Jahren Gemälde aus seiner umfangreichen privaten Sammlung im Herrenhaus ausgestellt. Auch für 2025 sei wieder eine solche Kunstausstellung fest eingeplant gewesen. Den Gedanken, das Klavierkonzert ihm zu widmen, habe der Vorstand gerne aufgegriffen. Passend zu den vorgetragenen Musikstücken trugen Schippers' Söhne Ölbilder aus dessen Besitz herein, die mehrfach gewechselt wurden.