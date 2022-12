Haus Hohenbusch Eine Rotbuche für Heinz Küppers

Muckel betonte: „Wir haben Heinz Küppers viel zu verdanken. Ohne ihn, ohne sein langjähriges Schaffen und seine Beharrlichkeit wäre Erkelenz um ein Kleinod ärmer.“ Muckel ging auf das umfassende ehrenamtliche Engagement des Geehrten ein. So sei der frühere Sparkassenabteilungsdirektor, der im Mai 1934 in Houverath geboren wurde, in der Zeit von 1975 bis 2004 Mitglied des Erkelenzer Stadtrates gewesen, Fraktionsvorsitzender war er von 1994 bis 2004. Als Vorsitzender des Bezirksausschusses Erkelenz-Mitte leitete Heinz Küppers das Gremium von 1989 bis 1994.