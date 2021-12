Es gibt 2022 viel zu erleben im ehemaligen Klostergut bei Erkelenz : Haus Hohenbusch mit Programm für jeden Geschmack

Erkelenz Auch im neuen Jahr soll es viele Veranstaltungen auf dem Klostergut geben. Der Förderverein und die Stadt Erkelenz möchten viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen ansprechen.

Die Dauerausstellung „Lebensraum Hohenbusch“ im Herrenhaus kann von März bis Oktober immer samstags zwischen 14 und 17 Uhr sowie sonntags zwischen 13 und 17 Uhr ohne Eintritt besichtigt werden. Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. Dabei geht es um die Geschichte der Kreuzherren, die 500 Jahre lang auf Hohenbusch gelebt haben wie auch die Zeit zwischen 1802 und 1987, in der sich Hohenbusch im Privatbesitz befand.

Angeboten wird neben den bekannten Großevents auch eine Vielzahl von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. So werden beispielsweise in Imkerseminaren die Grundlagen der modernen Bienenzucht dargestellt und vermittelt.