Investition in Haus Hohenbusch : Audiozellen mit Vorträgen: Leben im Kreuzherrenkloster

Investition in Haus Hohenbusch

Ein Blick in zwei der „musealen Zellen“, die mit Audiostationen und Brailleschrift jetzt auch für Blinde und Sehbehinderte erlebbar werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die musealen Zellen im ehemaligen Kreuzherrenkloster Hohenbusch werden mit Stationen ausgestattet, die in kurzen Vorträgen über das einstige Leben und die Bedeutung des Klosters berichten.

Audiostationen für die musealen Zellen im Haus Hohenbusch sollen zur weiteren Attraktivität des ehemaligen Kreuzherrnklosters beitragen. Rund 20.000 Euro lässt sich der Förderverein diese Stationen kosten, dank derer die Besucher einen siebenminütigen Wortbeitrag über das frühere Leben und die Bedeutung der Klosteranlage hören können. In den vergangenen Jahren waren die musealen Zellen im ersten Geschoss des Herrenhauses eingerichtet worden. Bereits vor fünf Jahren gab es den Gedanken, die Räumlichkeiten mit Audiostationen auszustatten. Damit erhalten auch Ausstellungsbesucher mit eingeschränkter Sehfähigkeit die Möglichkeit, Informationen über die Ausstellung und das Klosterleben zu erhalten, die bisher lediglich visuell wiedergegeben wurden. Außerdem ist beabsichtigt, an den einzelnen Räumen Beschriftungen in Brailleschrift anzubringen.