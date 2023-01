Zwei Schulleiter gehen in Ruhestand Glück auf und Ahoi an der Erkelenzer Hauptschule

Die Hauptschule gilt nicht gerade als Schulform, in der jeder Bildungsweg gerade von A nach B führt. Sie ist manchmal Auffangbecken, aber definitiv der Ort, an dem jeder mehr als nur eine Chance bekommt. Dass die Wege zum Glück nicht immer geradeaus laufen, dafür sind die beiden langjährigen Verantwortlichen der Erkelenzer Gemeinschaftshauptschule, die an diesem Dienstag um 11 Uhr in der Stadthalle feierlich in den Ruhestand verabschiedet werden, selbst die perfekten Beispiele. Erich Konietzka, der am Donnerstag 66 wird und seit 2002 Leiter der GHS war, ist gelernter Bergmann und arbeitete in den 80er und 90er-Jahren unter Tage in der Hückelhovener Steinkohlezeche Sophia-Jacoba. Sein Stellvertreter Klaus Hanke (66) fuhr einst auf Frachtschiffen über die Weltmeere, ehe er über den zweiten Bildungsweg vor zehn Jahren an der GHS landete.