Bildung in Erkelenz : GHS ist jetzt „Schule ohne Rassismus“

Erkelenz Wer demnächst an der Gemeinschaftshauptschule (GHS) Erkelenz in der Innenstadt vorbeigeht, dem wird das neue Schild mit eindeutiger Botschaft auffallen: „Schule ohne Rassismus“ und „Schule mit Courage“.

Die Schule hatte sich in den vergangenen Jahren bereits mit zahlreichen Projekten und Kooperationen gegen Ausgrenzung engagiert. „Es war ein Herzenswunsch von mir, dass wir noch Mitglied werden, bevor ich in Rente gehe“, sagte Schulleiter Erich Konietzka bei einer kleinen Feier im Alten Rathaus. „Dass dieses Schild nun an unserer Schule hängt, ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil wir ohnehin eine Schule sind, die offen ist für jeden und die seit Jahren in diesem Bereich aktiv ist.“ Dennoch sende das Schild eine Botschaft: „Wir haben in unserer Gesellschaft leider genug Fehlgeleitete. Wer daran vorbeigeht, sieht es und denkt direkt über das Thema Rassismus nach.“