Hans-Josef Dederichs aus Erkelenz Eine Radtour durch das freie Europa

An Roermond und Buddel vorbei ging es am ersten Tag bis Herenthal in Belgien. An Zelten sei in den ersten Tagen wegen starker Regenfälle nicht zu denken gewesen – ohnehin habe der Regen dem Kuckumer zu schaffen gemacht: „Am vierten Tag war das Wetter so schlecht, dass ich mich gegen 17 Uhr, nach bereits 80 Kilometern Strecke, entschloss, ein Bed and Breakfast in St. Omer zu buchen. Das war allerdings noch 50 Kilometer entfernt. Ich traf dort gegen 21.30 Uhr ein und musste ohne Essen ins Bett, da bereits alles geschlossen hatte“, so Dederichs.