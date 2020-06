Steffi Ritz über die Rückkehr ins Handball-Training : „Froh, endlich wieder einen Ball in der Hand zu halten“

Steffi Ritz. Foto: Ja/TV Erkelenz

Erkelenz Die Handall-Trainerin Steffi Ritz vom TV Erkelenz spricht über die Rückkehr ihre Nachwuchsteams in den Trainingsbetrieb nach der Corona-Pause und neue personelle Strukturen im Verein.

Fast drei Monate kein Training, keine Spiele – die Corona-Krise hat den Handball nicht verschont. Nun läuft der Sportbetrieb beim TV Erkelenz aber wieder an. Handballtrainerin Steffi Ritz gibt Einblicke in die ersten gemeinsamen Trainingsversuche nach der Pause.

Frau Ritz, wie war die Stimmung als feststand, dass es weitergeht?

Ritz Die Freude war groß. Andererseits war auch Skepsis mit dabei, wie das Training mit den Regeln umgesetzt werden könnte.

Wie sieht es bei den Jugendhandballern aus: Ist die Lust durch die lange Pause verloren gegangen?

Ritz Im Gegenteil, die Mädels aus meiner A-Jugend haben den Sport mit der Zeit sehr vermisst und waren froh, sich nun wiedersehen zu dürfen und endlich wieder einen Ball in der Hand zu halten.

Wie haben sich die Mannschaften in der Zwischenzeit fit gehalten?

Ritz Wir haben für jeden individuelle Pläne entwickelt, die dann Zuhause absolviert wurden. Dazu gehörten sowohl Laufen als auch Koordinations- und Kräftigungsübungen. Der Sport hat den Mädchen geholfen einen gewissen Rhythmus und ein Tagesprogramm beizubehalten. Wir haben versucht, Abläufe zu schaffen jenseits der normalen Schul- und Trainingszeiten, die weggefallen sind. Um das Mannschaftsgefüge und den stetigen Kontakt aufrechtzuerhalten, haben wir uns verschiedene Challenges mit Ball einfallen lassen: Slalom oder den Ball mit der linken Hand so oft hochwerfen, wie man schafft. Die Mädels haben dann ihre Zeiten oder Versuche durchgegeben, so haben sie den Spaß beibehalten und es hat der Lust und Kreativität gutgetan.

Wie war das erste gemeinsame Training?

Ritz Wir sind eines der wenigen Stadtgebiete, in dem die Sporthallen wieder geöffnet haben. Ab der C-Jugend gab es in der letzten Woche dann das erste Training in der Halle. Trotz Abstand und Hygienemaßnahmen hat es gut funktioniert. Wir haben zuvor Teams gebildet und in diesen Kleingruppen trainiert, um den Kontakt möglichst klein zu halten. Jede Gruppe hatte einen festen Platz in der Halle, wo sie individuelle Ballübungen absolviert hat.

Der Deutsche Handball-Bund hat ein Konzept entwickelt für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs im Amateurbereich. Welches ist der nächste Schritt?

Ritz Ab Juni soll Mannschaftstraining wieder erlaubt sein. Wir wollen aber nichts überstürzen, das heißt, dass wir voraussichtlich zunächst in kleinen Gruppen weitertrainieren und allmählich erst wieder zum normalen Trainingsbetrieb übergehen.

Wann soll der Spielbetrieb weitergehen?

Ritz: Nach jetzigem Stand Mitte September.

Sie wollten mit Ihrer A-Jugend in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordrhein starten. Wie wird dies nun gehandhabt?

Ritz Der HVN hat entschieden, dass es in diesem Jahr keine Qualifikation in den Jugendklassen zur Nordrheinliga geben wird. Dadurch sind alle gemeldeten Mannschaften automatisch für die kommende Saison spielberechtigt. Mit der weiblichen A- und C- sowie der männlichen C- Jugend gehen wir in die Nordrheinliga. Die männliche B-Jugend startet in der Oberliga.

Wie gehen Sie die Herausforderung an?

Ritz Meine A-Jugend spielt seit Jahren zusammen, sie müssen sich nicht lange einspielen. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben.

Gibt es Probleme mit den Hallen?

Ritz Normalerweise sind die Hallen in den Sommerferien zur Grundreinigung für mehrere Wochen geschlossen. Wir sind mit der Stadt in Kontakt, ob sie aufgrund der langen Pause geöffnet bleiben.

Welche Neuigkeiten gibt es noch in der nächsten Saison?