Radfahrer machen Halt in Erkelenz : Regenbogenfahrer machen krebskranken Kindern Mut

Knapp 40 Regenbogenfahrer machten am Dienstag vor dem Alten Rathaus in Erkelenz halt. Foto: Stadt Erkelenz/Friederike Grates

Erkelenz Rund 40 junge Erwachsene haben in Erkelenz Halt gemacht, um krebskranken Kindern Mut zu machen. Das besondere: die Radfahrer haben alle selbst eine Erkrankung überstanden.

Der Besuch, der am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein in der Erkelenzer Innenstadt einrollte, war nicht zu übersehen. Die knapp 40 junge Erwachsene mit Fahrrädern und Regenbogenanzügen eint eine Sache: Sie alle haben als Kinder eine Krebserkrankung überstanden. Auf einer Regenbogenfahrt klappern sie nun Krankenhäuser in ganz Nordrhein-Westfalen ab, um Kindern, die gerade auf einer Krebsstation liegen, Mut zu machen. Auf dem Weg von Aachen nach Mönchengladbach machten die Radfahrer auch in Erkelenz halt, um sich bei einem Eisbecher mit Bürgermeister Stephan Muckel auszutauschen.