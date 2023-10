Halloweenhaus in Erkelenz Gruselspaß für Groß und Klein

Die Idee, ein Halloweenhaus zu kreieren, sei während der Corona-Pandemie entstanden. Zu der Zeit war an Party und an „Süßes oder Saures“ nicht wirklich zu denken. Schauff wollte sich aber unbedingt darum bemühen, etwas Lebensfreude in den Ortsteil Terheeg zu bringen. Also startete sie mit ihren Kindern das Projekt Halloweenhaus. „Das fing damals aber noch nicht in diesem Ausmaß an“, sagt Schauff.