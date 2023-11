Laut Experte Häuserpreise in Erkelenz sind rückläufig

Positiv für Käufer: Auch in Erkelenz sind die zuletzt extrem hohen Häuserpreise rückläufig. Laut Stefan Mingers, Gebietsleiter der LBS, sind die Preise für Eigenheime in Erkelenz in den vergangenen zwölf Monaten um fünf Prozent zurückgegangen. Dass dieser Trend sich so fortsetzt, glaubt Mingers allerdings nicht. Seiner Meinung nach sei dafür die Nachfrage nach Eigenheimen in Erkelenz weiterhin zu groß. Dennoch sind ältere Eigenheime mit hohen Heizkosten und entsprechendem Modernisierungsbedarf besonders betroffen – und Häuser seien in Erkelenz immerhin durchschnittlich 50 Jahre alt.