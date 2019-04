Erkelenz : Gutscheine für Erkelenzer Schüler

Erkelenz 19 Schulklassen in Erkelenz bekommen zum Welttag des Buches Gutscheine für einen Fantasy-Roman.

In Erkelenz beteiligen sich 19 Schulklassen an einer Buchgutscheinaktion zum Welttags des Buches. Rund 475 Schülerinnen und Schüler freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit dem cbj Verlag und der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Fantasyroman „Der Geheime Kontinent“ von THiLO. Der altersgerechte Lesestoff wird durch Buchgutscheinen an die Schüler der 4. und 5. Klassen verteilt, die diese kostenlos in Büchereien und Bibliotheken abholen können.