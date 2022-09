Reitsportanlage bei Katzem : Gut Eichhof richtet wieder Turnier aus

Sascha Schreinemacher im Sattel von Tornado B beim Ratheimer Pfingstturnier 2014. Jahre später richtet Schreinemacher selber ein Turnier aus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Katzem Nach Investitionen in den eigenen Reitstall trägt Familie Schreinemacher wieder ein Turnier aus. Es wird sogar live im Internet übertragen.

Pferdesport auf hohem Niveau soll es in diesem Jahr wieder in Erkelenz geben: Zum ersten Mal lädt Gut Eichhof vom 8. bis 11. September zu Springreitertagen ein. „Auf unserem Turnier wird es etwa 1200 Starts in verschiedenen Prüfungen geben“, berichtet Sascha Schreinemacher, einer der Betreiber des Pferdehofs und selbst aktiver Springreiter. Von Donnerstag, beginnend mit Prüfungen für junge Pferde, dauert das Reiterfest bei Katzem bis Sonntag, wobei ab Freitag auch Springen der S-Klasse durchgeführt werden. Höhepunkt ist der Große Preis am Sonntag, der mit einem Stechen entschieden werden soll.

Das internationale Feld der Reiter lässt spannende und hochklassige Springprüfungen erwarten. „Etwa 1200 Starts sind in den verschieden Prüfungen vorgesehen“, sagt Schreinemacher, der auch das Rahmenprogramm nicht unerwähnt lässt. So öffnet am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr ein Herbstmarkt, bei dem nicht nur der Pferdesport ein Thema ist. „Es gibt einen Streichelzoo für Kinder und eine Traktorenausstellung,“ meint Schreinemacher, „um nur einige Attraktionen zu nennen.“ Der Eintritt ist an allen Springreitertagen frei. „Mithin bietet sich eine günstige Gelegenheit, Gut Eichhof kennenzulernen und zugleich herausragenden Pferdesport zu erleben.“

Tatkräftige Unterstützung erhält Sascha Schreinemacher unter anderem von seinem Vater Theo Schreinemacher, der bereits seit Jahrzehnten mit dem Springreiten verbunden ist und Erfahrung bei der Durchführung von Reitturnieren hat. So hat er auch lange das Reitturnier in Ratheim mitverantwortet. „Das wird eine richtig große Hausnummer auf Gut Eichhof“, sagte der umtriebige Mann, der vieles regelt und organisiert. Der Reitplatz ist vorbereitet, Tribünen sind errichtet worden, Zelte sind aufgebaut, Stellplätze einschließlich der Zu- und Abfahrten, gesondert für Besucher und Reiter, sind ausgewiesen, die Meldungen sind gelistet und schlussendlich ist auch eine Fernsehanstalt vor Ort, die live aus Katzem berichten will. Clipmyhorse.tv ist das führende Angebot für Live-Übertragungen von Pferdesport- und Zuchtveranstaltungen in Europa. Der Sender habe sein Erscheinen angekündigt, freut sich der Organisator, der sich die Vorbereitung mit Uwe Hintzen, dem Schwiegervater von Tochter Carmen, teilt. „Dadurch sind unser Springreitertage weltweit im Live-Stream zu sehen.“ Zufrieden ist er auch mit der Resonanz der Springreiter aus dem In- und Ausland. „Es ist einfacher, wenn man sich kennt, da melden sich die Reiter gerne an, zumal es bei uns die schweren Springen der S-Klasse gibt.“

Die Reitanlage bei Katzem wird seit drei Jahren von der Familie Schreinemacher betrieben. Sie hat zwei Gestüte zusammengelegt und betreut dort rund 70 Pferde, die zum Teil im Eigentum stehen, zum Teil aber auch namhaften Züchtern gehören. „Diese Pferde werden hier auf das Springreiten vorbereitet.“ Zucht, Beritt, Pensionsstall, das sind die drei Stichworte, die Theo Schreinemacher nennt. „Wir haben hier aufwändig renoviert, neue Stallungen mit 25 neue Pferdboxen wurden gebaut, eine zweite Reithalle mit einem Ausmaß von 55 mal 22 Metern errichtet, und wir haben ausreichend Wiesen auf rund sechs Hektar, um den Pferden Auslauf zu bieten.“ Wie die bauliche Erneuerung, so ist auch das Reitturnier auf Dauer angelegt. Es soll zu einer wiederkehrenden Veranstaltung in Erkelenz werden. Zur Premiere rechnet der Organisator „mit einigen tausend Besuchern“. – „Jeder soll die Möglichkeit haben, sich umzuschauen.“