Erkelenz nach dem Zweiten Weltkrieg – und die Ukraine heute : Weltkrieg und Ukraine – wie sich Bilder gleichen

Günther Merkens als kleiner Junge mit seinen Eltern. Das Foto ist 1942 oder 1943 in der Wohnung an der Brückstraße entstanden. Foto: Günther Merkens

Erkelenz Günther Merkens vom Heimatverein der Erkelenzer Lande erinnert sich an das Grauen des Zweiten Weltkrieges, das er als Kind miterlebt hat. Die Zerstörungen in der Ukraine rufen Erinnerungen wach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Günther Merkens

Seit mehr als zwei Wochen ist Krieg im Osten Europas, in der Ukraine. Keiner weiß, was in den nächsten Wochen geschieht und die Angst vor einem „Großen Krieg“ ist jetzt bei vielen Menschen vorhanden. Wenn ich die Bilder mit den Zerstörungen in der Ukraine sehe, gehen meine Gedanken zurück ins Erkelenz Anfang 1946, ich sehe die zerstörte untere Kölner Straße, die Häuser am Markt, das Alte Rathaus und die Pfarrkirche. Wie sich die Bilder gleichen! Und ich erinnere mich an den Zweiten Weltkrieg, in dem ich als Kind aufgewachsen war.

Im Jahre 1944 wurden die Luftangriffe, zunehmend auch nachts, immer öfters und heftiger. Häufig mussten wir Hals über Kopf in den Bunker. Wir wohnten auf der Brückstraße, unser zuständiger Bunker war bei Müller-Platz, schräg gegenüber. Die Erinnerungen an die Aufenthalte sind verschwommen, ich war fünf Jahre alt, aber noch heute ruft Sirenengeheul ein unbehagliches Gefühl in mir hervor. Die schwersten Angriffe auf Erkelenz Ende 1944 und Anfang 1945 habe ich dann nicht mehr erlebt. Zusammen mit meiner Mutter habe ich im November 1944 Erkelenz verlassen. Zunächst waren wir bei Verwandten in Salzgitter, als es hier auch nicht mehr ruhig war, sind wir weiter ins Erzgebirge „geflüchtet“, ebenfalls zu Verwandten.

Ein Bild der Verwüstung: So zerstört sah Erkelenz nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus. Foto: Heimatverein der Erkelenzer Lande

Meine Erinnerungen an die Zeit dort sind eigentlich nicht geprägt vom Krieg, es war ruhig und fast friedlich im Erzgebirge. Lediglich der Einmarsch der russischen Truppen Anfang 1945 brachte kurzzeitig das Erleben des Krieges. Nach einigem Hin und Her in der sowjetischen Besatzungszone kam ich kurz vor Weihnachten 1945 zurück nach Erkelenz.

Seinen alten Teddy hat Günther Merkens bis heute aufbewahrt. Foto: Günther Merkens

Unsere bisherige Wohnung konnten wir nicht mehr nutzen, neuen Wohnraum gab es nicht, sodass wir zunächst wiederum bei Verwandten „Unterschlupf“ fanden. Irgendwann wurden uns dann zwei Zimmer in einem recht kleinen Haus im Erkelenzer Stadtviertel „Kairo“ zugewiesen. Im Gegensatz zur Innenstadt, die fast vollständig zerstört war, waren im östlichen Stadtteil von Erkelenz nur wenige Häuser zerstört oder beschädigt. Insgesamt war das Herrichten von notdürftigem Wohnraum – oft im Keller – angesagt und das Bemühen um Essen und Trinken, der Tauschhandel und der Schwarzmarkt beherrschten das tägliche Leben der Erwachsenen in Erkelenz.

Die Schule am heutigen Zehnthofweg war nicht benutzbar, die Kinder aus der Stadtmitte mussten die Schulen der umliegenden Dörfer besuchen. Wir Kinder aus dem „Ka-iro“ mussten nach Terheeg, zu Fuß versteht sich, der „Schulbus“ war noch nicht erfunden. Und Fahrräder hatten wir auch noch nicht. Ich erinnere mich noch gut daran, in „kleinen Karawanen“ gingen wir morgens nach Terheeg und mittags wieder zurück. Kurz hinter dem Wasserturm hörte die Bebauung auf, dann ging‘s durch das Feld. In einem Klassenraum waren alle Kinder, an die Zahl kann ich mich mehr erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, wann wir wieder in Erkelenz zur Schule gehen konnten.

In Erkelenz Stadt waren beide katholischen Kirchen und auch die evangelische Kirche völlig zerstört. Kaplan Schmalen schreibt dazu, dass er am 18. März 1945 zum ersten Mal Messen in Östrich und Oerath gehalten hat, trotz Verbot durch den Kommandanten. Weitere Messen folgten dann in Matzerath und Terheeg. Die erste Messe in Erkelenz wurde am 1. April 1945 zu Ostern in zwei Räumen des Pfarrhauses gehalten. Im Juli 1945 wurde im ehemaligen Lambertussaal eine Notkirche eingerichtet, die etwas später durch die Einbeziehung einer ehemaligen Wehrmachtsbaracke noch erweitert wurde. An diese „Notkirche“ kann ich mich noch gut erinnern, ich war gerade Messdieneranfänger und durfte zusammen mit Erfahrenen beim Dienst am Altar dabei sein. Ab Weihnachten 1948 wurde denn die Krypta der neuen Kirche als Notkirche genutzt.

Erinnern kann ich mich auch noch an die Ruine des Lambertiturmes, die traurig in den Himmel des Erkelenzer Lande ragte. Nur die Süd- und Nordwände standen noch, wie auf zwei wackeligen Beinen stand der über 80 Meter große Riese. Im Jahre 1946 wurden dann stabilisierende Betondecken eingezogen, um die beiden Außenwände vor dem Einsturz zu schützen.

Auf dem Johannismarkt lag der gesamte Schutt der Pfarrkirche, den Schuttberg nutzten wir Kinder als interessante Wegvariante auf dem Schulweg. Überhaupt, und daran erinnere ich mich noch sehr gut, waren die Trümmer für uns beliebte Spielplätze, sicher zum Leidwesen unserer Eltern. Das waren richtige Abenteuerspielplätze, aber das Wort gab es noch nicht. Die Sorgen, welche unsere Eltern um das täglich Leben hatten, berührten uns Kinder kaum. Wir kannten nur die Trümmer und machten daraus unsere Welt. Und kleine Annehmlichkeiten wie zum Beispiel Süßigkeiten gab es, wenn auch selten, hier und da auch schon, größtenteils selbst gemacht. Wir waren aber auch schnell zufrieden.