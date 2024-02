Grüne Ratsfraktion in Erkelenz Doppelspitze mit klaren Zielen

Daher sei das Ziel grüner Politik auch in Erkelenz: Einbindung von mehr Frauen in die Entscheidungsprozesse der Kommunalpolitik. „Die Geschlechtergerechtigkeit ist seit der Gründung der Grünen ein Fundament unserer Politik“, erklärt der alte und neue Fraktionssprecher Hans-Josef Dederichs. „Daher ist die nun mögliche Doppelbesetzung der Sprecherfunktion nur folgerichtig und an sich längst überfällig.“ Die Grünen setzen mit der Doppelbesetzung konsequent die ihnen gesetzlich durch die neue Gemeindeordnung des Landes NRW eingeräumten Möglichkeiten um.