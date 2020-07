Kohleausstiegsgesetz sorgt für Diskussionen im Erkelenzer Land : Ausstiegsgesetz: Grüne kritisieren Landesregierung

Erkelenzer Land Die Grünen im Kreis Heinsberg sind der Auffassung, dass das Kohleausstiegsgesetz zu Lasten der Menschen in den betroffenen Dörfern im Tagebau Garzweiler geht. Ihre Kritik richtet sich gegen die NRW-Landesregierung.

Nach Ansicht der Grünen im Kreis Heinsberg geht das am Freitag (3. Juli) vom Bundestag beschlossene Kohleausstiegsgesetz zu Lasten der Menschen in den betroffenen Dörfern im Tagebau Garzweiler. „Besonders bitter für unsere Region ist, dass in den vergangenen zwei Jahren keine Maßnahmen zur Wahrung der Sozialverträglichkeit für die von der Vertreibung aus ihren Dörfern bedrohten Menschen eingeleitet wurden“, sagt der Erkelenzer Grünen-Ratsherr Hans Josef Dederichs.