Baumaßnahmen in Erkelenz : Grüne wollen bessere Investitionskontrolle

Erkelenz Im städtischen Haushalt für 2022 sind mit einem Volumen von 34 Millionen Euro erneut Rekordinvestitionen vorgesehen. Die Grünen wollen die Verwendung dieser Mittel transparenter machen.

Die Grünen erhoffen sich dadurch „eine bedarfs- und umsetzungsnähere Steuerung der Mittelbereitstellung in den Haushalten“, teilt die Fraktion mit. In den vergangenen Jahren, in denen die städtischen Haushalte jeweils auch stark durch große Investitionstätigkeiten geprägt waren, seien viele geplante Bauvorhaben vor allem aus Personalmangel nur verspätet umgesetzt worden. „Seit 2017 wurden Investitionen in Höhe von rund 63 Millionen Euro beschlossen, umgesetzt werden konnten jedoch nur Investitionen in Höhe von knapp 39 Millionen Euro“, rechnen die Grünen vor. Im Haushalt für 2022 sind mit einem Volumen von 34 Millionen Euro erneut Rekordinvestitionen vorgesehen. Für die Grünen erscheine es „faktisch kaum möglich, dass eine höhere Umsetzungsquote als in den Vorjahren erreichbar sei“.