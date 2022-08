Klima in Erkelenz : Grüne fordern Aktionsplatz gegen Hitzewellen

Klima in Erkelenz

Erkelenz Die Stadt Erkelenz soll nach einem Antrag der Grünen-Fraktion ein Konzept mit konkreten Maßnahmen entwickeln. Welche sie sich darunter vorstellt.

Die Grünen fordern die Stadt Erkelenz auf, einen Hitzeaktionsplan für künftige extreme Wetterereignisse aufzustellen. Dieser Plan soll „konkrete und wirksame Maßnahmen zur Mikroklimatisierung der Stadt Erkelenz enthalten“, heißt es in einem entsprechenden Antrag, der demnächst im Stadtrat diskutiert werden soll.

In den vergangenen, extrem heißen und trockenen Wochen habe sich einmal mehr gezeigt, dass der Klimawandel die hiesigen Breitengrade längst erreicht habe, sagte Grünen-Ratsherr Andreas Schuflitz. Es sei Aufgabe der Kommune, sich darauf bestmöglich vorzubereiten. In den vergangenen Jahren habe es bereits einen Anstieg an Todesfällen und Krankheiten im Zusammenhang mit Hitzeperioden gegeben. Das bekomme Schuflitz bei seiner Arbeit im Krankenhaus regelmäßig mit. Hitzschläge, Dehydrierung und Herz-Kreislaufprobleme würden sich häufen, besonders bei älteren Menschen und kleinen Kindern.