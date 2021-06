Für attraktiveren Radverkehr in Erkelenz : Grüne fordern grünen Pfeil flächendeckend in der Stadt

Erkelenz Die Verwaltung soll beauftragt werden, mögliche Stellen zu prüfen, an denen der Grünpfeil sinnvoll und ausreichend sicher genutzt werden kann.

Die Ratsfraktion der Grünen plädiert jetzt in einem Antrag an die Stadtverwaltung für die flächendeckende Einführung des Grünen Pfeils in Erkelenz. Ein grüner Pfeil würde es Radfahrenden ermöglichen, an einer Ampel auch bei Rot rechts abzubiegen. Die Verwaltung soll beauftragt werden, mögliche Stellen zu prüfen, an denen der Grünpfeil sinnvoll und ausreichend sicher genutzt werden kann. „Wir sehen hier eine kostengünstige Möglichkeit, den Radverkehr in Erkelenz attraktiver und sicherer zu gestalten. Nur wenn man sein Ziel innerhalb der Stadt mit dem Fahrrad schneller erreicht, als mit dem Auto, werden die Menschen auch auf das Fahrrad umzusteigen“, erklärt Dirk Rheydt in dem Antrag. Er ist sachkundiger Bürger der Grünen und zugleich langjähriger Vertreter des Deutschen Fahrradclub (ADFC).