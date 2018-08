Grüne Erkelenz: Immerather Mühle in Teilen in Erinnerung halten

Grüne bitten um politische Gespräche : Immerather Mühle in Erinnerung halten

Die alte Immerather Mühle von 1642 liegt im Abbaugebiet des Tagebaus Garzweiler II. Foto: Speen

Immerath Nach Brief von RWE: Die Erkelenzer Grünen wollen mit den anderen Fraktionen im Stadtrat und den Bürgern zügig in Gespräche einsteigen, wie am Tagebaurand – dem geplanten „Grünen Band“ – an die alte Mühle erinnert werden kann.

Die historische Immerather Mühle hat an ihrem angestammten Platz keine Zukunft, ist den Erkelenzer Grünen auf Nachfrage von RWE Power bestätigt worden. Nun wollen sie mit den anderen Fraktionen im Stadtrat und im Zweckverband Tagebaufolgelandschaften darüber beraten, wie zumindest Teile des Gebäudes als Ort der Erinnerung erhalten werden können.

Politisch diskutiert hatte der Erkelenzer Hauptausschuss im Juni noch einmal über die Immerather Mühle. Ihm hatte ein Antrag der Piratenpartei im Kreis Heinsberg vorgelegen, der sich für deren Erhalt einsetzte. Eine Mehrheit fand dieser – nach ausführlicher Diskussion, wie berichtet – jedoch nicht, da der Verkauf des Gebäudes bereits abgewickelt ist und die Gebäudesubstanz laut Gutachten für die Stadt Erkelenz nicht mehr zu erhalten ist.

Info Wechselvolle Geschichte Aus der Historie Die Immerather Mühle ist weithin sichtbar und zum Symbol für den Widerstand gegen den Tagebau geworden. Bauherrin war die Jülicher Landesverwaltung unter Herzog Johann Wilhelm (1614-1653). Im Zweiten Weltkrieg wurden Haube und Mahlwerk zerstört. 1959 kaufte die damals noch selbstständige Gemeinde Immerath die fast verfallene Mühle und, nachdem der Ort 1972 in die Stadt Erkelenz eingemeindet worden war, beauftragte diese 1977 einen Mühlenbauer mit dem Einbau einer neuen Haube und 1979 mit der Errichtung neuer Flügel. Momentane Situation Das Mühleninnere ist heute leer, der bauliche Zustand des Gebäudes nach Angaben der Stadt Erkelenz desolat. Auf Basis von Informationen der Stadt über diesen schlechten Zustand hatte der Hauptausschuss entschieden, die Mühle an RWE Power zu verkaufen, wissend, dass der Energiekonzern sie für den Tagebau abreißen will. Die Mühle liegt im Abbaubereich von Garzweiler II. Zukunft Überlegungen und Anträge, die Mühle zu erhalten, umzusetzen oder einen Ort der Erinnerung zu schaffen, hat es im vergangenen Jahrzehnt verschiedene gegeben, quer durch alle Parteien. Diese Diskussion gewinnt derzeit wieder an Fahrt.



„Da aber immer noch die geringe Möglichkeit besteht, dass der Standort der Immerather Mühle nicht dem Braunkohlentagebau zum Opfer fällt, sondern im Rahmen der Verkleinerung des Tagebaus erhalten bleiben könnte“, hätten sich die Erkelenzer Grünen darüber hinaus direkt an den Vorstandsvorsitzenden der RWE Power AG, Rolf-Martin Schmitz, gewandt „mit der Bitte, zu prüfen, ob der Erhalt der Immerather Mühle nicht doch noch möglich sei beziehungsweise durch den Erhalt einzelner Teile in einem noch zu bestimmenden Bereich innerhalb des ,Grünen Bandes’ um den Tagebau an die Nachwelt zu übergeben“, berichtet nun Hans Josef Dederichs, Fraktionssprecher der Erkelenzer Grünen. In einem Antwortschreiben des Energiekonzerns sei ihnen allerdings mitgeteilt worden, „dass RWE dem Vorschlag der Grünen, den Abriss der Immera-

ther Mühle zunächst auszusetzen, um die weitere Entwicklung des Tagebaus abzuwarten, nicht folgen“ könne. Dem Grünen-Vorschlag, Teile der Mühle in einem noch zu errichtenden Erinnerungsbauwerk im ,Grünen Band’ zu nutzen, sei RWE bereits im Vertrag zum Verkauf der Mühle gefolgt. Der konkrete Ablaufplan zur Entnahme der zu diesem Zweck nutzbaren Bauteile liege nun in der Koordination der zuständigen Gremien.