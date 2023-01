Großeinsatz in Lützerath Räumung liegt vor dem Zeitplan

Ein kurzer Kampfschrei der Polizeistaffel, dann ging es los: Um 8.45 Uhr rückten die Beamten am Mittwoch in Lützerath unter dem Hagel von Flaschen, Ziegel- und Pflastersteinen sowie Molotow-Cocktails ein, um das Dorf in den kommenden Tagen zu räumen. Doch so spektakulär die Aktion angefangen hatte, so schnell war auch die Luft wieder raus: Die Polizei brachte die Situation am Mittwoch überraschend schnell unter Kontrolle. „Wir sind zum Teil überrannt worden“, gestand ein Aktivist ein. Der Protest der geschätzt 500 Klimaschützer war zu einem sehr großen Teil friedlich.