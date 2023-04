Großbaustelle Erkelenz Warum der Citylauf in diesem Jahr nicht stattfinden kann

Der NEW-Citylauf in Erkelenz ist eine echte Institution in der Erka-Stadt. Im vergangenen Jahr fand das Event bereits zum 23. Mal statt. Bei Traumwetter schallten im vergangenen Juni sommerliche Beats aus den Lautsprechern, während groß und klein sich auf ihre eigenen Starts vorbereiteten, zusammen aßen oder ihre Familien und Freunde auf der Laufstrecke anfeuerten. Nach zwei Jahren Pause war die Freude darüber spürbar, dass das größte Laufsport-Event im Kreis Heinsberg endlich wieder stattfinden konnte – und so bot der Erkelenzer Turnverein mit dem 23. NEW-Citylauf durch die Erkelenzer Innenstadt auch 2022 wieder ein Programm, das sowohl den ambitionierten Wettkämpfern als auch den eher spaßorientierten Familien gerecht wurde.