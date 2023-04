Großbaustelle Erkelenz Innenstadt-Umbau verzögert sich

Erkelenz · Sowohl der Bau des neuen Parkhauses an der Ostpromenade als auch die Arbeiten am Markt und am Franziskanerplatz dauern länger als geplant. Der Gewerbering ist nicht glücklich über den Ist-Zustand.

19.04.2023, 05:10 Uhr

Jetzt ist auch der Markt in Erkelenz eine Großbaustelle. Aktuell werden Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom erneuert, auch Glasfaser soll verlegt werden. Foto: Christos Pasvantis

Spätestens seit in der vergangenen Woche auch der Umbau des Marktes begonnen hat, gleicht Erkelenz derzeit einer einzigen Großbaustelle. Über den Stand der Arbeiten gibt es derzeit fast im Wochentakt neue Nachrichten. Fest steht: mit dem neuen Parkhaus an der Ostpromenade und dem Franziskanerplatz werden zwei der größten Projekte deutlich später fertig, als bislang vorgesehen. Das haben Bürgermeister Stephan Muckel und Karin Jentgens vom Stadtmarketing am Montagabend auf der Jahresversammlung des Erkelenzer Gewerberings bestätigt.