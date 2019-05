Erkelenzer Grillmeisterschaft und Fahrrad-Frühling : Mit frischem Bärlauch Grillmeister werden

ERKELENZ Bei der zweiten Auflage der Erkelenzer Grillmeisterschaft sorgten nasskalte Wetter-Kapriolen für weniger Besucher als bei der Premiere 2017. Der elfte Fahrrad-Frühling bot verschiedene Routen in die nähere Umgebung.

Frischer Bärlauch und gehackte Walnüsse: Mit Produkten aus dem eigenen Garten wollen Udo Fiebig (59) und sein angehender Schwiegersohn René Rohmann (30) die zehnköpfige Fachjury überzeugen. Schon bei der Premiere der Erkelenzer Grillmeisterschaft vor zwei Jahren ging das Duo als „Die Schweinschmecker“ an den Start. Damals reichte ihr Können am Grill immerhin für eine Platzierung im Mittelfeld. „Wäre schön, wenn wir uns diesmal noch steigern können“, sagt Rohmann, der mit Freundin Christin in Kleingladbach wohnt.

Unterstützt werden die Wettbewerbsteilnehmer von „Erkelenz grillt“ an ihrem Stand auf der Kölner Straße von Fiebigs Ehefrau Gabriele und Tochter Christin. Jeder Handgriff sitzt, auch die nasskalten Wetter-Kapriolen können ihnen nichts anhaben. „Zum Glück ist unser Stand überdacht“, sagt Udo Fiebig in unverkennbarem Sächsisch. Zwei Jahre vor der Wende stellte der Leipziger einen Ausreiseantrag, verließ auf eigenen Wunsch mit seiner Familie seine Heimat, die DDR – und wurde in Siegen heimisch. Grillen sei damals, vor mehr als drei Jahrzehnten, noch kein so ausgeprägter Volkssport gewesen, „weder in der DDR noch hier“. Hin und wieder habe man bei gutem Wetter Würstchen und Koteletts auf den Rost gelegt. „Der Grill wurde selbst zusammengezimmert aus Edelstahl“, erinnert sich Fiebig an die Anfänge seiner Grillleidenschaft, der er heute bei gutem Wetter abwechselnd im heimischen Garten oder zu Besuch beim künftigen Schwiegersohn in Kleingladbach nachgeht.