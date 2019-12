Elke Schnyder lud nach Granterath ein : Den Zauber von Weihnachten nachwirken lassen

Granterath Die ehemalige Gemeindereferentin Elke Schnyder lädt seit 20 Jahren zum musikalisch-literarischen Abend in die Granterather St. Michael-Kirche ein. Ihre beiden Töchter Julia und Barbara wirkten dabei mit, erstmals war auch Enkel Philipp dabei.

Rund eineinhalb Stunden lang boten die Mitwirkenden ein abwechslungsreiches wie anspruchsvolles Programm. Von Anfang an dabei: Elke Schnyders Töchter Julia Kaun (Sopran, Querflöte) und Barbara Schnyder (Alt). „Beide machen Musik, da bot sich das an“, erinnerte sich die Initiatorin an die Anfänge der weihnachtlichen Veranstaltung, die immer „zwischen den Jahren“ in Granterath stattfindet. Zum ersten Mal war Schnyders Enkel Philipp Kaun mit von der Partie. Der neunjährige Schüler spielte Flöte, sang auch. Auf ihn war die engagierte Gastgeberin ganz besonders stolz. Bei freiem Eintritt bat sie um Spenden für das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung in Erkelenz.

Mit dem bekannten Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ stimmten die Musiker und Sängerinnen auf die festlichen Darbietungen ein. Die drei Strophen von „Tochter Zion“ sowie „Nun freut euch, ihr Christen“ wurden gemeinsam mit den Besuchern angestimmt. Charpentiers Prelude gehörte ebenso zum Programm, das begeistert aufgenommen wurde, wie „Carol Of The Bell“ oder auch „Komm, du Heiland aller Welt“.

Elke Schnyder war wieder für die nachdenklich stimmenden, aber auch sehr humorvollen Texte zuständig, die sie ausgewählt hatte und selbst vortrug. Dabei gab die Neu-Borschemicherin auch einen interessanten Einblick in die familiären Urlaubsplanungen. Dass es leichter als gedacht war, ihren Ehemann, von Beruf Naturwissenschaftler, vom geplanten Aufenthalt in einem Wellness-Hotel mit Rosenquarz-Auflegen, Hot-Stone-Massagen und Ganzkörper-Peeling zu überzeugen, verriet Elke Schnyder augenzwinkernd in ihrem selbst geschriebenen Text. „Begegnungen“ hatte sie einen anderen Text genannt, mit dem sie an die schwierige Flucht ihrer Eltern nach Kriegsende 1945 aus Schlesien in den Westen erinnerte. Das Töpfchen, das der Mutter damals mit heißer Milch für das kleine Kind von einer älteren Frau geschenkt wurde, hat heute seinen Ehrenplatz in Elke Schnyders Küchenschrank.