Kostenloser Workshop in Erkelenz : Kunst zum Sprühen – Graffiti-Workshop im Katho

Kostenloser Workshop in Erkelenz

Graffiti-Künstler Sören Walluga leitet (v.l.) Jared, Linus und Angelina unter den Augen von Katho-Leiterin Christina Meyers beim Sprühen an. Foto: Nicole Peters

Erkelenz Beim dreitägigen Graffiti-Workshop im katholischen Kinder- und Jugendzentrum (Katho) Erkelenz hatten zwölf Kinder ab zehn bis 15 Jahren die Möglichkeit ihre Kreativität und Ideen auf eine 1 mal 1 Meter große Holzplatte farblich zu versprühen. Der vom 15. bis 17. Juli veranstaltete kostenlose Workshop war auch zum vierten Mal ein voller Erfolg mit hohem Andrang.

„Letztes Jahr haben 20 Kinder teilgenommen. Das waren aber zu viele um den Kurs zu führen. Deswegen mussten wir dieses Jahr die Grenze bei zwölf Kindern ziehen“, sagte Christina Meyers, die Leiterin des Katho. Sie und Sören Walluga, der der Graffiti-Kunst als Hobby nachgeht, führten das Projekt auch in diesem Jahr.

Direkt zu Beginn des Workshops vermittelten sie den Kindern einen Überblick, über die Geschichte der Sprüh-Kunst und welche strafrechtlichen Hintergründe es gibt, um ihnen die Konsequenzen illegalen Sprühens bewusst zu machen. „Wir wollen nicht, dass sie aus dem Kurs raus gehen ohne zu Wissen, was für Konsequenzen das Sprühen mit sich bringen kann. Je älter die Gruppe ist, desto umfangreicher unterrichten wir die Kinder über das Thema“, betonte Walluga.

Der praktische Teil bestand vor allem im Vermitteln, Anleiten und Begleiten beim Vorbereiten und Umsetzen der Graffiti-Entwürfe. Zunächst entwickeln die Teilnehmer ihre ersten Ideen und bringen ihre kreativen Gedanken auf Papier. Dabei gibt es genug Pausen, um auch miteinander ins Gespräch zu kommen und sich besser kennen zu lernen. Die Motive für die Gestaltung der Wandflächen werden von den Teilnehmern unter Anleitung gemeinsam erarbeitet. Nach einigen Übungsphasen, in denen die Kinder den Umgang mit den Spraydosen auf Holzplatten geübt haben, werden die Skizzen und Motive auf die Holzplatten übertragen. Sören Walluga steht den Kindern dabei immer zur Seite und gibt fachkundige Hilfestellungen.

Lara ist regelmäßig zu Besuch im Katho. Sie findet gerade die Graffiti-Kunst faszinierend und sagt: „Es ist einfach eine tolle Erfahrung und ich kann hier meine Kreativität ausleben.“ Ihre Freundin Angelina fügt noch hinzu: „Es macht großen Spaß hier zu sein und auch zu lernen, was legal ist und was nicht.“ Im Anschluss daran werden die Holzspanplatten in den Räumen des Katho aufgehangen.