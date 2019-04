Benefizkonzert für Erkelenzer Hospiz : Zuhörer werden glückliche Mitsänger

Erkelenz Drei Leiter, drei Ideen, drei Konzepte – daraus entstand das Programm für das Frühjahrkonzert des Chors „rejoiSing“, in dem der klassische Gospelgesang längst nicht mehr die dominierende Rolle spielte.

Es gab viele glückliche Gesichter beim Konzert des Gospelchors „rejoiSing“ im Cusanus-Gymnasium in Erkelenz: bei den Besuchern und bei den Chormitgliedern ebenso wie bei den Bewohnern und Mitarbeitern des Hospizes der Hermann-Josef-Stiftung. Das Motto „Singen macht glücklich“ traf auf alle zu beim ersten Auftritt des Chors in diesem Jahr.

Für den Winter ist, beginnend am Sonntag, 3. November, in der evangelischen Kirche in Schwanenberg einen kleine Tournee mit dem Projekt „Gloria“ des Oslo Gospel Choir vorgesehen.

Den nächsten Auftritt in Erkelenz hat der Gospelchor „rejoiSing“ am Samstag, 15. Juni. Er gastiert beim Jubiläum der Kreismusikschule, das unter dem Motto „Richtig viel Musik“ unter freiem Himmel im Ziegelweiherpark gefeiert wird.

Drei Leiter, drei Ideen, drei Konzepte – daraus entstand das Programm, in dem der klassische Gospelgesang längst nicht mehr die dominierende Rolle spielt wie bei den früheren Konzerten, sondern in das viele andere Stilrichtungen Einzug gehalten haben. Rock, Pop, Blues, sogar Rapelemente fanden sich in dem fast dreistündigen Konzert. Es verlangte den 32 Chormitgliedern und der vierköpfigen „rejoiSing“-Band viel ab, aber auch dem Publikum, das sich nicht mit rhythmischem Klatschen und Fingerschnipsen begnügte. Es tanzte und es sang mit, es konnte gar nicht anders, die von der Bühne versprühte Stimmung steckte an, machte jeden Besucher zum Chorsänger. So verwunderte es nicht, dass bisweilen über 400 Menschen im gewaltigen Gemeinschaftschor sangen und dabei glücklich waren.