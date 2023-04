Haltestellen-Test im Erkelenzer Land So sind die Bahnhöfe der Region bewertet

In den vergangenen Tagen ist das 49-Euro-Ticket in den Verkauf gegangen. Ab 1. Mai können damit alle Bürger für knapp 50 Euro im Monat bundesweit den öffentlichen Nahverkehr, also Regionalzüge, S-Bahnen, U-Bahnen und Busse nutzen. Damit dieses Angebot auch von einer breiten Masse bestmöglich genutzt werden kann, sollten die Bahnhöfe und Haltestellen in einem vernünftigen Zustand sein. Dieser wird regelmäßig vom Portal Go.Rheinland (vormals Nahverkehr Rheinland) überprüft und in einem Übersichtsbericht bewertet.