Golkrath: kleine Maßnahmen gegen starken Durchgangsverkehr

Erkelenz Golkrath wünscht sich Entlastung vom Durchgangsverkehr. Die aber lässt auf sich warten. Jetzt wurden vorläufige kleinere Maßnahmen abgesprochen.

Die geplante Umgehungsstraße lasse auf sich warten, und „leider wird die Umleitungsempfehlung von vielen ortskundigen Lkw-Fahrern ignoriert, so dass es oftmals zu Engpässen und gefährlichen Situationen kommt“, schildert Füßer, der auch Vorsitzender des zuständigen Bezirksausschusses ist, die anhaltend schwierige Situation in Golkrath. Er sagt aber auch: „Hätten wir diese Umleitung nicht eingerichtet, wäre die Situation noch schlimmer.“ Im Mai habe er deshalb mit den betroffenen Anwohnern damit begonnen – parallel zu Ortsterminen mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle und Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (beide CDU) –, eigene Vorschläge zu erarbeiten, die möglicherweise schneller als die Umgehungsstraße realisiert werden können.

„Da ich schon längere Zeit mit dem Leiter der Straßenmeisterei des Landesbetriebs in Heinsberg in Verbindung stand, war mir bewusst, dass wir nicht alle Vorschläge aus rechtlichen Gründen umgesetzt bekommen würden“, berichtet Klaus Füßer, kann jetzt aber einige geplante Veränderungen mitteilen: „Vorgesehen ist Tempo 30 im Bereich der Kirche, zwischen Am Kloster und Hochstraße, sowie aus Hückelhoven kommend beginnend etwa Mitte der Hochstraße. Vorgesehen sind auch Schilder und eine bauliche Verengung als geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen von Hückelhoven kommend. Und ein zusätzliches Tempo-30-Schild soll es auf Höhe unseres Friedhofs geben.“