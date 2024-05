Geschenk an die Kreuzherren Hohenbuscher Ginkgo wächst jetzt in Rom

Der Orden zählt heute weltweit etwa 320 Mitglieder. Ihre Zukunft sieht die Gemeinschaft in den Neugründungen in Brasilen, Indonesien, Kongo und den USA. Aus diesen Ländern besuchen immer wieder kleinere Abordnungen von Ordensgeistlichen das ehemalige Kloster Hohenbusch, wenn diese sich gerade in Belgien oder in den Niederlanden aufhalten. Laurentius Tarpin empfiehlt seinen Mitbrüdern nach eigen Worten immer wieder gerne einen Besuch in Hohenbusch, weil die jungen Geistlichen in der Ausstellung dort ein Stück ihrer Ordensgeschichte erfahren können. Ordensgeschichte die sie, so Tarpin, in ihrer Heimat nur bedingt vermittelt bekommen, da die Klöster dort alle recht jung sind. Darüber hinaus erklärte Tarpin, im kommenden Jahr erneut mit einer Gruppe Ordensgeistlicher nach Hohenbusch kommen zu wollen.