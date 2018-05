Erkelenz: Geübt im Umgang mit der Drehleiter

Erkelenz Erkelenz hat neue Drehleitermaschinisten. Die Freiwillige Feuerwehr erhöhte die Anzahl der Einsatzkräfte mit dieser Zusatzqualifikation von 17 auf 29 Personen.

41 Stunden haben die Wehrleute für die Prüfung geübt, aufgeteilt auf vier Wochen. Sie waren an der Erkelenzer Burg im Einsatz und trainierten unter der Gesamtleitung von Brandoberinspektor Hubert Kohnen am Alten Amtsgericht am Konrad-Adenauer-Platz, bevor sie vergangenen Donnerstag auf dem Firmengelände von Moland ihre Prüfungen vor den Augen von Helmut van der Beek, Stadtbrandinspektor Klaus Peters und Prüfungsleiter Heinz Kamphausen ablegen konnten. "Ich freue mich sehr, dass wir immer wieder so viele Ehrenamtliche finden, die ihre Zeit für die Menschen in der Stadt Erkelenz einbringen", sagte Dieter Stumm an die erfolgreichen Prüfungsteilnehmer gerichtet und dankte bei dieser Gelegenheit ebenfalls den Ausbildern sowie Kurt W. Strauß von der Firma Moland, der das Betriebsgelände bei Tenholt für die praktische Abschlussprüfung zur Verfügung gestellt hatte.