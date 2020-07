Im Erkelenzer Land : Landwirte freuen sich über Regen

Erkelenz Die Getreideernte hat begonnen. Dabei ist Rücksicht von Landwirten und der Bevölkerung wichtig – ebenso wie der Regen der vergangenen Tage. Ortslandwirt Hubert Fell rechnet mit durchschnittlichen Erträgen.

Seit einigen Tagen läuft die Getreideernte im Umkreis. Die Gerste ist als erste reif, weitere Getreidesorten folgen in den kommenden Wochen. „Wir müssen schauen, was jetzt an Erträgen rauskommt“, sagt Fell. „Eine Rekordernte wird es wohl nicht.“ Der Landwirt rechnet eher mit einer durchschnittlichen Ertragsmenge. Im Erkelenzer Umkreis hofft er auf eine bessere Gerstenernte als Richtung Wassenberg. Hier ist der Boden besser, kann Wasser länger speichern. Die Gerste reift dadurch weniger schnell ab. „Hier müsste sie in den nächsten acht Tagen gemäht werden“, sagt der Landwirt. Sonst knicke sie ab und könne nicht mehr gemäht werden.

Die Witterung ist jedoch nicht die einzige Herausforderung, die die Landwirte in der Erntezeit beschäftigt. Immer wieder geht es um das Thema eines guten Umgangs zwischen Landwirten und der Bevölkerung. Anwohner würden sich Fell zufolge immer wieder über die Lärmbelastung beschweren, gerade wenn die Ernte sich weit bis in den Abend zieht. „Das geht auch schon mal bis elf Uhr“, so Fell. Auch am Wochenende müsse teilweise geerntet werden, obwohl die Landwirte das zu vermeiden versuchen, wie Fell sagt: „Ich bemühe mich, samstagnachmittags und sonntags nicht im Feld zu sein.“ Möglich sei das jedoch nicht immer. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen darf das Getreide höchstens eine Feuchtigkeit von 50 Prozent aufweisen, sonst müssen die Landwirte die Kosten für die Trocknung tragen. „Also versuchen wir, das Getreide trocken zu mähen“, so Fell. Dafür müssen gerade in regnerischen Wochen die trockenen Tage ausgenutzt werden. Der zweite Grund liegt in den Maschinen, sagt Fell: „Ein Mähdrescher läuft, wenn es hochkommt, 14 Tage im Jahr.“ Daher müssen Landwirte die Maschine so lange wie möglich nutzen, wenn sie in Betrieb ist. Anwohnern, die sich über den Lärm während der Erntezeit ärgern, rät Fell, mit den Landwirten zu sprechen und sich die Gründe erklären zu lassen.