Geschlossene Geschäfte in Erkelenz Tote Hose auf dem Markt?

Trist und trüb präsentiert sich in diesen Tagen ein Großteil der Fußgängerzone rund um das Alte Rathaus. Dazu trägt nicht nur das Winterwetter bei. Für Farbtupfer sorgen allenfalls die Marktstände am Freitag, die einige Besucher mehr in die Erkelenzer Innenstadt locken. Auf ein gewohntes Ritual müssen viele von ihnen in dieser Woche verzichten. Die Plauderpause in einem der kleinen Cafés und Bistrots fällt aus. Allesamt haben sie geschlossen. „Hier ist ja absolut tote Hose“, kommentierte erschrocken ein junges Paar aus der Schweiz, das sich bei seinen Visite in Erkelenz das Alte Rathaus und dessen Umgebung nicht entgehen lassen wollte. Dabei sind es nicht nur die geschlossenen gastronomischen Betriebe, sondern auch die Leerstände von Geschäften, die die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone schmälern. Wenigstens das gastromomische Anbgebot wird sich in der nächsten Woche verbessern, wenn drei Betriebe ihre Türe wieder öffnen.