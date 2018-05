Erkelenz: Geruchsbelästigung - Dialog begonnen

Erkelenz Im Bezirksausschuss Holzweiler haben Anwohner und der dort ansässige Entsorgungsfachbetrieb Schönmackers das Gespräch über Gerüche aufgenommen, die einige Bürger besorgen. Schönmackers will den Dialog fortsetzen.

Holzweiler ist für das in Kempen ansässige familiengeführte Entsorgungsunternehmen ein Umschlagplatz für eine große Produktpalette, die von Elektroschrott über Farben, Lacke und Leuchtmittel bis zu Resten aus der Lebensmittelproduktion bis zu Reinigungsmitteln reicht. Im vergangenen Herbst wandten sich Nachbarn des Betriebs in Holzweiler sowohl an den Bezirksausschuss als auch den Bürgermonitor unserer Redaktion. Sie sorgten sich, weil sie wiederkehrend lösungsmittelähnlich Gerüche wahrnähmen. Im April dann kündigte Schönmackers gegenüber unserer Redaktion dann an, zum einen in der Ursachenforschung vorangekommen zu sein und zum anderen in eine Halle mit einer neuen Ablufttechnik investieren zu wollen. Jetzt stellten sich Vertreter des Unternehmens den Fragen im Bezirksausschuss. Ein Anwohner berichtete dort, dass die Geruchsbelästigungen im Vorjahr zugenommen hätten. Er kritisierte die fehlende Resonanz des Unternehmens auf Hinweise und Beschwerden. Und er nahm die Bezirksregierung Köln auf Aufsichtsbehörde in die Pflicht, wo er erst zuletzt mit Beschwerde auf offene Ohren gestoßen sei. Ein anderer Anwohner bemängelte, dass er sich nicht ausreichend informiert fühle. Wenn die Feuerwehr zu dem Betrieb an der Kofferer Straße ausgerückt sei, würde er danach gerne erfahren, ob eine Gefahr bestand oder es sich nur um einen Fehlalarm handelte. Karl-Wilhelm Schmitz (SPD) zitierte aus einem Gedächtnisprotokoll einer Anwohnerin, dass sie in den vergangenen eineinhalb Jahren 13 Mal lösungsmittelähnliche Gerüche wahrgenommen habe. Karl-Heinz Frings (Bürgerpartei) meinte, ein Entsorgungsbetrieb sollte sich heutzutage nicht mehr so nahe an einer Wohnbebauung befinden und der Begriff Gerüche beschönige die Situation.