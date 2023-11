Im November Gerderhahn wird wieder zum Weihnachtsdorf

Am Wochenende um den 18. und 19. November zeigt sich das Erkelenzer Dorf Gerderhahn wieder von seiner weihnachtlichen Seite. Das Weihnachtsdorf öffnet in diesem Jahr bereits zum elften Mal seine Pforten. Am Samstag, 18. November, wird das Weihnachtsdorf von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein, damit die Gemütlichkeit und die Atmosphäre beim Lichterglanz genossen werden kann. Am Sonntag ist dann von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Entlang der gesamten Ortsdurchfahrt „In Gerderhahn“ bieten etwa 70 Aussteller auf den Höfen und in den Hauseinfahrten ihre Produkte wie Kunsthandwerk und Speisen an. In der Mehrzweckhalle gibt es ein von den Gerderhahner Anwohnern und Ausstellern gestiftetes reichhaltiges Kuchenbüffet.