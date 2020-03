Gerderhahner Friseurmeisterin Nadine Linden erhält Gold : Ein goldenes Händchen für Haare

Friseurmeisterin Nadine Linden (l.) bereitet sich unter anderem mit dem Ausprobieren neuer Flechttechniken auf den Wettbewerb auf Gran Canaria vor. Chefin Astrid Peitz zeigt die Frisur auf dem Schwarz-Weiß-Bild, mit der ihre Mitarbeiterin in Frankfurt gewann. Foto: Nicole Peters

Gerderhahn Nadine Linden qualifizierte sich bei einem Frisur-Wettbewerb in Frankfurt für die internationale Folgerunde.

Hinter dem sehenswerten Endergebnis einer außergewöhnlichen Frisur stecken viele Überlegungen und viel Ausprobieren: Friseurmeisterin Nadine Linden, die im Haarstudio „Living Hair“ beschäftigt ist, hatte vor dem Wettbewerb „National TrendVision 2019 Award“, der vom Unternehmen Wella ausgerichtet wird, mit Salon-Inhaberin Astrid Peitz dazu Ideen entwickelt.

Die schließlich von Nadine Linden umgesetzte Haarkreation kam beim Wettbewerb im vergangenen November in Frankfurt so gut an, dass sie in ihrer Kategorie die Auszeichnung Gold erhielt. Zudem hat sie sich für die Internationale Folgerunde qualifiziert. Diese sollte eigentlich vom 13. bis 15 März im spanischen Sevilla stattfinden. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurde die Folgerunde allerdings auf den 14. bis 17. September verschoben, sie findet dann auf Gran Canaria statt.

Die 31-jährige Friseurin musste zu einer Produktlinie eine Frisur kreieren, erzählte sie beim Besuch in ihrer Wirkungsstätte – sie hatte sich in einer von drei Kategorien – neben „Color Artist“ und „Creative Artist“ in „Sebastian Editorial Look“ – angemeldet. Die insgesamt 27 Teilnehmer stammten aus den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. Pro Kategorie nahmen je drei Personen der drei Nationalitäten teil.

Für die junge Friseurin des Gerderhahner Studios lautete entsprechend die Aufgabe, einen kunstvoll gestalteten, unvollkommenen Look für eine charismatische Persönlichkeit zu kreieren – die Jury suchte die am stärksten beeindruckende und inspirierende Kreation. Ein außergewöhnliches Aussehen beispielsweise unter Verwendung von Flechttechniken oder geknoteten Details war gefragt, erläuterte Nadine Linden. Die prämierte Frisur schuf sie, indem sie ein Netzelement im oberen Haarbereich des jungen Models einsetzte: Die darunter liegenden Haare zog sie mit einer Häkelnadel heraus, wodurch eine unruhige Textur entstand.

Als Kontrast legte sie die übrigen langen Haare mit einem Lockenstab wellig an sowie setzte sie mit einzelnen geraden Strähnen Akzente. „Am Finaltag waren Visagistin und Modedesigner dabei, um ein passendes Outfit auszusuchen“, blickte sie auf die zwei aufregenden Wettbewerbstage zurück. „Auch wurde das beste Foto des dortigen Fotografen für die Jury ausgesucht und es fand ein Live-Walk statt.“ Und schließlich holte sie Gold für Deutschland.

Anschließend konnte sich Nadine Linden als eine von zehn unter 47 weltweiten Goldgewinnern in der „Sebastian-Editorial-Look-Kategorie durchsetzen und sich so die Teilnahme auf internationaler Ebene sichern. „Die insgesamt 80 Teilnehmer in allen Kategorien werden in Teams zusammengewürfelt“, legte sie das dortige Konzept dar, „man lernt Kollegen weltweit kennen und sieht, wie kreativ sie sind.“ Zur Vorbereitung auf Gran Canaria probiert sie bereits unter anderem neue Flechttechniken aus. Dabei findet sie die Unterstützung, die sie beim Ganzen durch ihre Arbeitgeberin erfährt, ganz toll.