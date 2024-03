Denkmal in Gerderath Vernachlässigt die Stadt das Genender Wegekreuz?

Als „Wegekreuzpate“ kümmert sich die Familie von Kerstin Kümmecke, die direkt am Kreuz wohnt, mittlerweile seit drei Generationen darum, das Kreuz in Ordnung zu halten. „Das machen wir auch gerne, ich habe damals schon meiner Oma dabei geholfen“, sagt Kümmecke. Die Familie macht regelmäßig sauber, kümmert sich darum, dass Kerzen brennen und frische Blumen vorhanden sind. Das jetzige Kreuz stehe seit mehr als 30 Jahren an Ort und Stelle. Kümmeckes Vater Werner von der Forst erinnert sich, dass an dieser Stelle davor auch ein anderes Kreuz gestanden hat. „Das hat es hier immer gegeben.“ Doch das bedeute nicht, dass die Stadt Erkelenz als Besitzerin des denkmalgeschützten Kreuzes sich komplett aus der Verantwortung ziehen könne.